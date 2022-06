Faux médicaments: Une valeur de 136 millions Fcfa saisis à Kaffrine

La Brigade mobile des Douanes de Kaffrine, Subdivision de Kaffrine, région douanière du Centre a effectué une saisie de faux médicaments d’une contrevaleur de plus de 136 millions de francs CFA.

Le dimanche 19 juin 2022, vers 06h du matin, les agents de la Brigade mobile des Douanes de Kaffrine, en service de circulation dans la commune de Boulel, département de Kaffrine, ont saisi 6047 boîtes de faux médicaments, d’un poids total de 419 Kg. La valeur totale de la saisie est estimée à 136.475.504 Francs CFA par le Dr Mamadou Fall NIANG, pharmacien régulièrement établi à Kaffrine,.

La saisie a été effectuée à la suite d’une course-poursuite avec un véhicule de type berline qui tentait de déjouer le dispositif de surveillance mis en place dans cette partie du pays où les unités douanières sont particulièrement mobilisées pour endiguer le trafic de médicament.

Pour rappel, le Poste des Douanes de Nganda dans la même Subdivision de Kaffrine avait récemment fait une saisie de médicaments contrefaisants d’une valeur de près de 228 millions de francs CFA.

L’administration des Douanes réaffirme sa détermination à combattre le trafic de médicaments par le bouclage des couloirs et réseaux sur toute l’étendue du territoire douanier et invite les populations à maintenir et renforcer leur précieuse collaboration avec les Forces de Défense et de Sécurité engagées dans cette croisade.

M BA