Festival DAKAR MUSIC EXPO 2022 : Le Sénégal ouvre ses portes au monde anglophone

Dans le cadre de la troisième édition du festival international Dakar Music Expo (DMX), le comité d’organisation a fait face à la presse ce vendredi.

La troisième édition du festival Dakar Music Expo (DMX) est prévue du 3 au 6 février 2022, sous le thème “DMX Goes Global”, une édition bilingue où il sera question pour Doudou Sarr, promoteur culturel et son staff d’ouvrir le marché sénégalais et sous-régional au monde anglophone. S’exprimant à cette occasion, le fondateur du Dakar Music Expo déclare : « La troisième édition a pour thématique DMX Goes Global.

Le DMX s’ouvre au monde entier en commençant par une édition bilingue c’est-à-dire Anglais/Français. La majeure partie des discussions, des transactions dans l’industrie de la musique se fait en anglais. Là, nous avons beaucoup d’invités qui viennent et qui ne parlent pas français et pour le coup, nous aurons un système de traduction et d’interprétation simultané en anglais pour pouvoir s’ouvrir au monde et faire comme ça se fait un peu partout dans le monde.

La langue de travail sera le français et il y aura des interprètes pour relayer les messages en anglais. » Toutefois, le promoteur culturel se veut clair : le Dakar Music Expo n’a pas de dimension politique, mais plutôt économique. Pour lui, Dakar, un jour, via le DMX, pourra attirer ou accueillir des milliers de personnes. Dans le contenu culturel, l’Afrique est loin devant tout le monde. En créant du contenu culturel pour attirer du monde, l’Afrique peut se défendre. Par ailleurs, concernant la thématique, M. Sarr renseigne qu’il s’agit de discuter pour voir comment le Sénégal et l’Afrique peuvent renforcer en regain d’intérêt de la musique africaine, comment l’augmenter et comment l’Afrique francophone, notamment le Sénégal, peut encore rayonner dans cette appréciation nouvelle de la musique africaine avec l’afrobeat du Nigeria.

Le festival dure trois jours (jeudi, vendredi et samedi), avec comme parrain, Youssou Ndour et marraine, Angélique Kidjo et Cheikh Ndiguel Lô comme invité spécial. « Le Dmx crée une vitrine et une plateforme, la vitrine, c’est pour montrer les nouveaux talents, car nous avons des acheteurs et vendeurs et la plateforme c’est pour montrer ces talents africains. Notre travail, c’est de créer la rencontre entre acheteurs et vendeurs », conclut Doudou Sarr.

ANNA THIAW