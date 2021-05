Filière anacarde 2021: Le DG de ORSRE plébiscité

Les acteurs de la filière anacarde peuvent pousser un ouf de soulagement. Leurs appréhensions pour le financement de la campagne 2020/2021 ont été levées grâce à la Délégation à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/fj) avec qui ils ont signé une convention de financement.

Pour se préparer vers ce évènement très important dans le secteur de l’économie du pays, un CRD a été organisé avec la présence de plusieurs autorités étatique dont Madame le ministre du commerce et des PME, Assome Diatta et Monsieur Driss Diallo, Directeur de l’Organe de Régulation du Système d’Entrepôt (OR-SRE) a été noté. Une occasion de se pencher sur l’évaluation de la campagne anacarde 2020 et du lancement de la nouvelle campagne de commercialisation 2021 de la même filière aujourd’hui 18 mai à Ziguinchor .

Le Directeur de cette institution dit se réjouir de l’ensemble des acteurs présents qui ont plébiscité le Système de Récépissé et D’entrepôt SRE et demandé le déploiement, cette année encore, de L’organe de Régulation du Système de Récépissé et D’entrepôt OR-SRE afin de Faciliter leur accès aux financements et surtout le renforcement du pouvoir d’achat des producteurs avec à la clé la création d’emplois massifs et pérennes dont l’écrasante majorité est composée de la couche jeune de notre pays, comme l’indique la vision du chef de l’état Macky SALL

Au Sénégal, pendant longtemps, la culture de l’anacarde est restée marginale et n’était l’apanage que de quelques rares producteurs, surtout dans le sud du pays, dans les régions de Ziguinchor et de Kolda surtout.

Pourtant, depuis le début des années 2000, les perspectives ouvertes par l’exportation et la forte demande étrangère ont boosté la filière. L’Afrique de l’Ouest est de loin le premier fournisseur de noix de cajou brute avec plus d’1,6 million de tonnes exportées en 2018 et renforce sa position pour représenter près de 80 % de la totalité des exportations mondiales, contre près de 75 % en 2017.

Aujourd’hui, la culture de l’anacarde occuperait près de 22 500 ménages avec une population dépendante (population totale des ménages producteurs) estimée à 352 000 individus, essentiellement concentrés dans la zone sud du pays, entre Kolda et Sédhiou.