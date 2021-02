Fin de la romance : kimye is over

Le 19 février dernier, Kim Kardashian a demandé le divorce auprès de Kanye West. Aussitôt, l’influenceuse a voulu prendre du temps pour elle et ses enfants.

Kimye c’est est fini !

Après presque sept ans de mariage, Kim Kardashian a décidé de mettre un terme définitif à son couple avec Kanye West. L’influenceuse la plus célèbre au monde a officiellement demandé le divorce, le 19 février dernier. La nouvelle n’a pas vraiment été un choc, puisque des rumeurs de séparation couraient depuis plusieurs mois, le couple se montrait distant sur les réseaux sociaux et tous les deux ne vivaient plus ensemble. Cette décision, Kim Kardashian l’a mûrement réfléchie. La mère de famille tient avant tout à préserver ses enfants et leur bien-être.

Maintenant que son divorce est officialisé, Kim Kardashian veut se concentrer sur elle-même et ses quatre enfants : North âgée de 7 ans et demi, Saint 5 ans, Chicago 3 ans et enfin Psalm, qui aura 2 ans en mai. Une source proche a confié au magazine People que la star de Keeping Up with the Kardashians (L’incroyable famille Kardashian) a passé tout le week-end en famille et avec ses proches. “Kim a passé le week-end à prendre soin d’elle-même et de ses enfants. Elle passe du temps avec sa mère, ses sœurs et ne travaille pas. Tout le monde est solidaire. Kim se sent très chanceuse d’être entourée de sa grande famille”, apprend-on.

Selon cette même source, bien que Kim Kardashian et Kanye West soient séparés depuis plusieurs mois, “c’était quand même émouvant pour Kim de demander le divorce”. L’influenceuse de 40 ans se sent “déçue” qu’elle et le rappeur n’aient pas pu faire fonctionner leur mariage. Néanmoins, les deux anciens tourtereaux ne sont pas en mauvais termes. “Il faut deux personnes pour créer un mariage heureux. Kim a senti que Kanye n’était pas disposé à faire le travail acharné et à faire des compromis”, a conclu la source auprès du tabloïd. Selon TMZ, la businesswoman demanderait la garde partagée des enfants.

À ses côtés, elle pourra normalement compter sur l’avocate Laura Wasser, spécialiste en divorce de stars, qui compte parmi ses clients Johnny Depp, Ashton Kutcher, Angelina Jolie ou encore Jennifer Garner…