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Finale de la CAN 2025 : le verdict du TAS attendu en septembre ou octobre

22 juillet 2026 Actualité

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) doit statuer en septembre ou octobre prochain à Lausanne, en Suisse, sur le contentieux opposant la Fédération sénégalaise de football (FSF) à la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Selon le média spécialisé espagnol IUSPORT, la décision définitive dans ce dossier ne sera pas rendue avant le mois d’octobre au plus tôt.

L’affaire fait suite à la décision prise le 17 mars 2026 par le jury d’appel de la CAF, qui avait retiré le titre de champion d’Afrique au Sénégal deux mois après la finale de Rabat pour l’attribuer sur tapis vert au Maroc (défaite du Sénégal par forfait 3-0). La FSF avait immédiatement interjeté appel devant l’instance arbitrale suisse pour contester cette sanction jugée « inique » et réclamer le rétablissement de l’équité sportive.

Sur le terrain, le Sénégal s’était imposé (1-0) lors de la finale disputée le 18 janvier 2026. La rencontre avait été marquée par des tensions dans le temps additionnel, lorsque les joueurs sénégalais avaient brièvement interrompu la partie pour protester contre un penalty litigieux accordé au Maroc. Après avoir repris le jeu, les Lions avaient arrêté le penalty avant d’inscrire le but de la victoire pendant les prolongations.

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