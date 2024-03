Fixation de la date des élections présidentielles : Moustapha DIAKHATE démontre son insatisfaction 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Moustapha Diakhaté exprime sa colère face à la décision du Conseil constitutionnel fixant la date de l’élection présidentielle et convoquant le corps électoral au 31 mars 2024.

Moustapha Diakhaté, ancien président du groupe parlementaire Bby, dit avoir lu avec une grande colère l’illégale décision N°5/E/2024 du Conseil Constitutionnel portant fixation de la date de la Présidentielle et la convocation du corps électoral au 31 mars 2024…. Sous le regard complice, souligne t-il, de Aar Sunu Élection et les 19 candidats…Il accuse le Président de la République et le Pds d’avoir donné l’occasion au Conseil constitutionnel d’attenteM. Diakhaté appelle à la dissolution de l’actuel Conseil Constitutionnel, transférant ses compétences à la Cour suprême gravement au principe de la séparation des pouvoirs, inaugurant ainsi la « République des Juges »

Publicités

L’ancien Président du Groupe parlementaire BBY estime que les 7 sages ont profané la République en violant la Constitution, en outrepassant leurs prérogatives et en s’alignant sur un décret présidentiel illégal.

M. Diakhaté appelle à la dissolution de l’actuel Conseil Constitutionnel, transférant ses compétences à la Cour suprême.