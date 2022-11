Fixation du prix de l’arachide: Les paysans suspendus à la décision du conseil interministériel

500 Fcfa. C’est le prix que fixent les agriculteurs pour l’arachide. Dans un contexte où ces derniers ont dénoncé la cherté de l’engrais et des intrants, tous attendent la décision du conseil interministériel.

Les agriculteurs sont loin de sourire, malgré les fortes pluies enregistrées cette année. Dès lors, nombreux sont ceux qui restent hantés par la faiblesse des rendements. De même le prix du sac d’engrais est passé de 15 à 30 mille FCFA. La cherté des intrants aussi s’est fait ressentir. Ce qui implique un mauvais succès quant à la campagne agricole. Les agriculteurs du monde rural aussi sont peinés par cette situation. Ils réclament d’ailleurs le retour des Chinois qui, à pareille époque, achetaient les graines à des prix abordables. Mais, cette année, ils brillent par leur absence. Si le prix d’achat a été fixé à 250 FCFA en 2021-2022, les agriculteurs veulent que cette année, le prix soit fixé à 500 fcfa. Cheikh Tidiane Cissé, Secrétaire général des producteurs du bassin arachidier, évoque plusieurs raisons et dénonce la proposition de l’interprofessionnel de l’arachide sur le prix.

A l’en croire, les agriculteurs ont de sérieux problèmes. «Nous avions des problèmes sur le mil. Avec les changements climatiques, on n’avait pas prévu assez de pluies. Mais pour le maïs et l’arachide, on espère aussi avoir des rendements », annonce Cheikh Tidiane Cissé. Dans le même ordre d’idées, le Sg des producteurs du bassin arachidier n’a pas caché son amertume à propos du prix au kg de l’arachide par le comité national interprofessionnel de l’arachide (CNIA). « Le CNIA n’a plus sa raison d’être dans la mesure où son mandat est arrivé à terme depuis longtemps et nous savons qu’il n’est pas du côté du monde rural », dit-il. Le prix du Kg devrait être maintenu à 500 FCfa.

Selon Cheikh Tidjane Cissé, en tant qu’organisation, les agriculteurs ont besoin du prix de 500 fcfa, du fait que cette année est particulière comme le prix des intrants comme l’engrais et les semences qui ont triplé et il y a aussi la conjoncture économique. « 500 FCFA est le bon prix et nous pensons que ce conseil interministériel va arrêter cette somme », espère-t-il. Les producteurs attendent de connaître le prix qui sera fixé pour cette campagne. Pour Ousmane Diakhaté, Président du Regroupement des acteurs du secteur agro-industriel de Touba, par rapport aux pluies, l’on ne peut pas parler de retard. « Les campagnes démarrent fin novembre début décembre.

Les producteurs sont dans les champs et tout le monde est impatient de connaître le prix car ce sera un prix plancher. On peut fixer à 300 et que les gens vendent à 350, tout dépend du marché. C’est important mais la campagne ne peut pas encore démarrer », argue notre interlocuteur. Pour l’heure les paysans croisent les doigts et espèrent que leurs complaintes seront prises en compte.