Foirail de Diamaguéne: Cheikh Oumar Anne promet sa modernisation

Bonne nouvelle pour les éleveurs du foirail de Diamaguène (Pikine). A l’occasion d’un méga-meeting au Foirail de Sicap Mbao : Cheikh Oumar Anne mobilise, donne des assurances aux éleveurs et tire sur les opposants encagoulés.

Les éleveurs du foirail de Diamaguène (Pikine), qui menaçaient de faire des actions fortes pour la régularisation dudit lieu, ont finalement fait machine arrière. Ce, suite à la médiation du ministre Cheikh Oumar Anne. Le ministre de l’enseignement supérieur présidait ce samedi, un méga-meeting marquant la rentrée politique de Malick Yoro Bâ. Le ministre Cheikh Oumar Anne, dès sa prise de parole, a donné des assurances : » Ce lieu m’est très connu. Dès ma plus tendre enfance, je venais pour voir un oncle paternel. Ce ‘Daaral’ a une histoire et a toujours servi l’ensemble des éleveurs. Pour cette vieille doléance de sa régularisation en votre faveur, je vais faire de mon mieux. Le Président Macky est un ami des éleveurs et il est conscient de l’apport de ce secteur clef dans l’économie sénégalaise. La preuve, dès son accession au pouvoir, il a institué une journée nationale dédiée à l’élevage. Sur ce, je ne doute point qu’il va agir pour vous donner gain de cause ». M. Anne a promis également de s’investir pleinement pour la modernisation du Foiral de Diamaguène.

Abordant les prochaines élections législatives, Cheikh Oumar Anne a profité de l’occasion pour vilipender les politiciens encagoulés. « Nous, ce que nous faisons est très clair. Mais, nous avons vu que dans le pays, depuis quelque temps, avec l’approche des élections législatives, il y a beaucoup d’agitations. Chaque jour, quelqu’un se réveille et annonce sa candidature en disant qu’il était neutre, qu’il travaillait dans la presse. Ce sont des gens qui passaient leur temps à attaquer le pouvoir. Aujourd’hui, ils ont démontré que ce sont des politiciens. Les intérêts du peuple ne les ont jamais intéressés. Ils travaillaient pour leur propre compte », a-t-il asséné.

Sur le plan politique, il a souhaité la bienvenue à Malick Yoro BA. « Vous avez dit que vous voulez travailler avec moi directement. Sachez que cela se fera sans intermédiaire. Nous avons un champ que nous cultivons tous. Chacun joue sa partition », a-t-il lancé à ce dernier.

Désormais, cette nouvelle recrue du parti présidentiel se range derrière le leader de la Nouvelle dynamique de l’Alliance pour la République (APR) dans le département de Podor, pour le triomphe de la cause présidentielle. « Le ministre Cheikh Oumar Anne est une chance pour le Fouta. Au niveau de sa localité de Ndioum, il ne cesse de travailler pour apporter le bien-être aux populations. Si l’APR reste debout, aujourd’hui, et fait face à l’opposition, c’est grâce à lui. Il ne triche pas dans son compagnonnage avec son mentor politique, le président de la République Macky Sall », a dit le jeune Souleymane Sow au cours de son intervention.

Sada MBODJ