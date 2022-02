Football : Les lionnes du Sénégal qualifiées à la CAN

L’équipe nationale féminine du Sénégal s’est qualifiée pour les phases finales de la CAN 2022 après avoir battu, mardi, le Mali aux tirs au but (3-2).

Les Lionnes retrouvent ce niveau de la compétition reine du football féminin africain, dix ans après une première participation. A la fin du temps réglementaire, les Maliennes avaient réussi à égaliser une victoire partout sur l’ensemble des deux matches, les Sénégalaises ayant gagné lors de la manche aller 1-0 à Thiès, mercredi.

Les deux sélections ont procédé aux tirs au but et, dans cet exercice, les Sénégalaises ont été les plus adroites marquant 3-2. L’équipe nationale courait derrière cette qualification depuis 2012, date de sa participation à cette compétition à l’époque organisée par la Guinée Equatoriale.