Football: Pour préparer une demi-finale, Hott offre une subvention à l’ASC Penc

Après les Badianes Gokh, les mosquées et les chefs religieux de la commune de Yeumbeul Sud, le ministre de l’Économie vient de subventionné avec une forte somme à l’ASC Penc qui se prépare à jouer une demi-finale dans les joueurs à venir. Un acte très bien accueilli par les dirigeants de l’équipe .

L’heure est aux préparatifs pour certaines équipes locales qui doivent disputer des demi-finales les jours à venir. Pour faciliter la lourde tâche qui attend ces équipes, Amadou Hott a sorti les moyens pour accompagner l’ASC Penc. Une équipe qu’il a par ailleurs supporter durant sa jeunesse à Yeumbeul.

Une enveloppe leur a été remis des mains de Ibra Faye, coordonnateur de la zone de Mady Ndiaye. Un geste très bien apprécié par l’ encadrement mais aussi du président Pape Fall qui a bien accueilli cette accompagnement car ceci le permettra de bien le match. Ainsi le ministre de L’économie, du Plan et de la coopération par ailleurs ailleurs candidat de la coalition Benno Bokk Yakkar à Yeumbeul Sud a précisé que cette dotation était juste un prime pour la demi-finale et promet de remettre un autre enveloppe plus consistant si l’équipe accède en finale.

Trouvés en entraînement au terrain de l’usine des eaux de Yeumbeul, les joueurs se disent motivés à relever le défi du ministre. Ils ont remercié le ministre et appellent les supporters au Fair-play le jour du match.