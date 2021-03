Fortement critiqué depuis l’annonce du « Protocole de Rabat », Augustin Senghor déchire la proposition de la FIFA et les fédérations africaines

Élections CAF – Rebond dans le « protocole de Rabat »: Augustin Senghor ne va pas accepter la proposition. Augustin Senghor a décliné la proposition faite à Rabat le week-end passé. En effet, les quatres candidats ont été invités au Maroc. Et ont été informé d’une proposition de la FIFA visant à élire Patrice Motsepe, le candidat sud-africain comme président de la CAF. Et les candidats Senghor et Yahya, respectivement, 1er et 2e vice-président.

Selon le journaliste Kenyan, Francis Gaitho, le président de la FSF « a refusé l’offre du président de la FIFA Gianni Infantino de se retirer pour la course au pose de President de la CAF » a appris wiwsport. Augustin Senghor va donc garder sa candidature et se présentera pour les élections prévues le 12 mars prochain à Rabat.

Une décision prise après concertation avec Président de la République Macky Sall. Soutenu par l’Etat du Sénégal, le gouvernement a lancé une campagne diplomatique pour le candidat Senghor a effectué une tournée africaine pour présenter son programme. Lundi passé, une délégation composée des ministres Matar Ba (Sports) et Ablaye Sow (Urbanisme), le 1er vice-président de la FSF et président de la ligue professionnelle de football Saer Seck et le secrétaire général du CNOSS était au Burkina Faso. Ils ont rencontré le chef de l’Etat M Christian Kabore qui appelle à l’unité africaine informe la source de wiwsport.

Rappelons que les candidats sont attendus à Nouakchott (Mauritanie) en marge de la finale de la CAN U20 opposant l’Ouganda au Ghana. Ils vont terminer les discussions entamées à Rabat.