Forum international de l’eau: Mamadou Mbengue bombarde le contre forum de Barthélemy Dias

Le maire de Dalifort a été l’invité dans l’émission de « Gokh bi » sur la radio Rewmi fm. A cette occasion du 9eme forum mondial de l’eau, Mamadou Mbengue magnifie, la communauté mondiale de l’eau et de l’assainissement qui se retrouvera au Sénégal, du 22 au 27 mars 2021, pour la neuvième édition du Forum mondial de l’Eau sous un thème évocateur : La sécurité de l’eau pour la paix et le développement durable. Selon lui, c’est un exemple particulièrement dans la sous régions. A l’en croire, le maire a travaillé dans les locaux de la Sones , il a été le chargé de la trésorerie. Poursuit- il que l’ Etat a fait beaucoup d’efforts dans ce sommet de l’eau.

Auparavant, les Sénégalais avaient beaucoup de difficultés à promouvoir de l’eau , et des manquements dans se secteur . Maintenant c’est un souvenir qui est derrière tout le monde. En effet, il y’avait des localités qui peinés à consommer de l’eau comme Nord foire, Parcelle Assainie etc. Même au fond du Sénégal comme la région de Kedouguou ils avaient des difficultés à avoir accès à l’eau. De ce fait le Président de la République en collaboration avec la Sones on fait un travail remarquable à ce domaine jusqu’à ce que les populations ne reconnaissent même plus la saison des pluies et la saison sèche.

« Aujourd’hui si on choisit le Sénégal pour célébrer le sommet du forum de l’eau c’est pour montrer l’expertise qui est dans notre pays pour le vendre à travers le monde entier », a dit Mamadou Mbengue, rien est venu se réaliser totalement, lors de son venu en 2012, le Président de la République a injecté plusieurs moyens. Pour le pro le de « Beene Tally », il y’a une usine de dessalement que l’ État est entrain de construire en partenariat avec les japonais qui ont gagné le marché d’ici une année se sera un problème qui sera résolu. On ne peut pas refuser certains lacune qu’il y’a, mais tous ses maux seront réglés, une nouvelle ère sera révolutionnée. Au Sénégal tout est politisé, l’atmosphère est totalement détruite. Ces depuis des années qu’on a travaillé sur ce projet du forum de l’eau, d’ailleurs on a impliqué tout le monde. Ces tous les autorités qu’on a envoyé la lettre d’invitation. Comme on l’a envoyé au maire de la ville de Dakar, c’est cette même trajet qu’on a fait en l’envoyant aux autres maire. Tous les ateliers qu’ils faisaient la ville de Dakar était bien représenté. Je ne peu pas concevoir qu’il reste un seul jour les gens aillent une autre forme de communication, c’est malheureux.

Tout est politisé on travail jusqu’au terme des choses, on s’en retire discrètement pour leurrer la population. Nous les politiciens on doit changer la manière dont on fait la politique. Le temps de la politique est déjà consommée, on doit se focaliser sur le travail de nos localités pour l’intérêt du Sénégal. On a rien changé, ce n’est plus Barthélemy, mais c’est l’institution la personne morale de la ville de Dakar, la personne importe peu. Les gens pensent beaucoup de chose à ce qu’ils croient que ce qu’on va faire va avoir une différence. En ce moment si Barthélemy Dias vient tout le monde sait que c’est à cause du sommet de la 9eme forum de l’eau et on va lui donner la parole. Personne ne peut comprendre ce que c’est l’opposition. Sauf que l’opposition c’est de la politique. Je rends grâce à Dieu pour ma commune jusqu’à l’heure où je vous parle je n’ai pas entendu dire que ma commune n’obtient pas de l’eau.

S’il y’a coupure moi je fais le nécessaire pour interpeller les services de Sen Eau ou la Sones d’envoyer des citernes. Tout ce qui vient nous on prend notre précaution à l’avance pour ne pas avoir des difficultés.

DJANGA DIA