Forum mondial de l’eau : Barthelemy Dias zappé de l’événement

Le Forum mondial de l’eau se tiendra du 21 au 26 mars à Diamniadio mais la mairie de Dakar est écartée de l’organisation . Une situation que dénonce le premier adjoint de la ville de Dakar. Abass Sall qui parle d’un manque d’élégance républicaine de la part du pouvoir. Il annonce la tenue d’un contre forum à partir de ce vendredi avec plusieurs activités au programme.

Avec le grand événement que le Sénégal va organisé dans les jours à venir, il existe déjà des frustré qui se sentent délaisser par les principaux ordinateurs. En effet, les responsables de la mairie de Dakar ont eu la surprise de leur vie en voyant que Dakar qui devait être co-organisateur de ce Forum mondial de l’eau a été purement et simplement extirpée de ce comité d’organisation. “A la place d’une collaboration, on nous a envoyé un carton d’invitation pour le maire de Dakar qui était censé accueillir ses collègues maires venant d’autres pays. Tous ceux qui ont participé au Forum de l’eau dans d’autres pays ont dit que dans tous les pays, le maire de la ville accueille ses collègues maires et leurs souhaite la bienvenue“, a révélé Abass Fall, invité de l’émission Yoon Wi, ce jeudi.

Face à un tel forfaiture, la mairie de Dakar ne compte pas baisser les bras. L’adjoint au maire informe que l’édile ne va pas répondre à l’invitation du pouvoir pour cet événement mondial. “Je pense que d’ici demain (vendredi), la position par rapport à sa (Ndlr : Barthelemy Dias) participation en tant que maire de la ville de Dakar sera clarifiée“, a-t-il martelé.

Pour le moment, la ville de Dakar est en train de dérouler son propre programme en tant que partie prenante. Il s’agit d’un “pré-forum, le vendredi et le samedi, il y aura une randonnée pédestre. Le lundi, il y aura des ateliers sur l’eau“, a détallé Abass Fall qui invite les dakarois à massivement venir participer à ce forum qu’ils vont organiser.

Selon l’adjoint au maire, cette situation n’est pas nouvelle cela perdure depuis les élections locales. On note les langues une difficile cohabitation entre la ville de Dakar remportée par l’opposition et le pouvoir centrale. “On ne devait même pas parler de cohabitation. Nous sommes une institution déconcentrée. C’est l’Etat qui doit travailler avec les collectivités territoriales. Nous dépendons de l’Etat et nous bénéficions de la confiance des dakarois. Nous nous rendons compte qu’ils ne vont pas nous laisser travailler et nous allons prendre nos responsabilités par rapport à ça. Et les dakarois devront nous accompagner dans cela“, a conclu l’adjoint au maire.