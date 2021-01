France : 40.000 personnes disparaissent chaque année

En France, d’après le Ministère de l’Intérieur plus de 40 000 personnes disparaissent chaque année. Plus de 30 000 sont retrouvées. Il reste environ 10 000 disparitions non élucidées classées inquiétantes, chaque année…

La question des disparitions est une nouvelle fois relancée, avec l’affaire de Diary Sow introuvable depuis le lundi 4 janvier. La jeune femme, élève en deuxième année de classe préparatoire au prestigieux lycée Louis-Le-Grand à Paris, ne s’est pas présentée au retour des vacances de Noël. Rewmi Quotidien s’est intéressé aux chiffres des disparitions dans l’Hexagone.

Selon les statistiques du Ministère de l’Intérieur, entre 40.000 et 50.000 personnes disparaissent chaque année en France, un chiffre constant. Un quart de ces cas sont jugés «inquiétants» et font l’objet d’investigations, les disparus étant, la plupart du temps, retrouvés. Environ 800 mineurs disparaissent et entre 600 et 700 mineurs sont retrouvés chaque année.

Entre 50 et 100 cadavres non identifiés

De 2010 à 2018, entre 200 et 300 corps anonymes ont été découverts chaque année et enterrés sous X. Les trois quarts ont finalement été identifiés, ce qui laisse entre 50 et 100 cadavres par an qui ne le sont pas, indique une source policière.

3.000 disparus à Paris tous les ans

Dans un récent numéro du magazine de la préfecture de police de Paris, 3.000 personnes disparaissent, tous les ans, dans la capitale et sa proche banlieue. La majorité des disparitions en France concerne des mineurs, des fugues d’adolescents pour la plupart.

18 000 majeurs disparaîtraient chaque année

18.000 disparitions inquiétantes de majeurs sont constatées. Parmi eux environ 60% de personnes fragiles et protégées. Parmi toutes ces disparitions on estime annuellement à 1000 celles qui ne seront jamais résolues. Ce sont donc plus de 1000 personnes qui disparaissent définitivement en France chaque année. En tout, en moyenne chaque année en France, 5.000 personnes (de plus) font le choix de tout quitter, de recommencer à zéro.

M. BA