Frapp ne manifestera pas devant le domicile de Sonko

Le mouvement FRAPP avait prévu d’organiser une manifestation devant le domicile du leader du Pastef, Ousmane Sonko, sis à la cité Keur Gorgui. Cependant, le préfet de Dakar a pris la décision d’interdire ce rassemblement. C’est du moins ce qu’a informé Guy Marius Sagna.

S’exprimant en marge d’une conférence de presse, ce vendredi, il a déploré les interdictions systématiques des manifestations par le préfet. « Tous les sénégalais ne peuvent pas accepter le régime de l’interdiction. Ces interdictions systématiques pourraient être source de trouble », a dit le parlementaire selon qui, il ne sait pas encore si leur manifestation de demain samedi sera autorisée ou non.

Revenant sur l’objet de ces manifestations, il a dit qu’elles ont pour but de dire « non au troisième mandat et oui à la participation de tous les candidats à la présidentielle excepté Macky Sall ». Non sans oublier la libération « des détenus politiques » et la « justice pour les morts durant les manifestations ainsi que le retour du signal de la télévision Walfadjiri ».