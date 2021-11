Former South African President Frederik W. de Klerk addresses parliament after former president Nelson Mandela in Cape Town, 10 May 2004. In an address to parliament ten years to the day after he was sworn in as South Africa's first black president, Mandela harshly criticized Britain and the United States over the war in Iraq, saying South Africa, by contrast, provided inspiration to the world. AFP PHOTO/ANNA ZIEMINSKI (Photo by ANNA ZIEMINSKI / AFP)

Frederik De Klerk, figure de la fin de l'apartheid, est mort Le dernier président blanc d'Afrique du Sud (1989-1994), qui a mis fin au régime de l'apartheid avec Nelson Mandela, est mort, jeudi 11 novembre, à l'âge de 85 ans. « C'est avec la plus grande tristesse que la Fondation FW De Klerk annonce la mort de l'ancien président FW De Klerk, parti paisiblement, à son domicile de Fresnaye ce matin après avoir lutté contre un cancer », a déclaré l'organisation dans un communiqué. Frederik Willem De Klerk naît le 18 mars 1936 à Johannesburg, capitale économique de l'Afrique du Sud. Sa famille est ultraconservatrice. Son grand-père est l'un des fondateurs du Parti national en Afrique du Sud, qui mit en place le régime de l'apartheid à partir de 1948. Son père, Jan, est ministre à plusieurs reprises dans les années 1950 et 1960.

