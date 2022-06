Gambie : Deux pêcheurs sénégalais tués par un navire chinois

Au large des côtes de la Gambie, deux pêcheurs ont trouvé la mort dans un accident entre un bateau chinois et une pirogue sénégalaise. 5 pêcheurs étaient à bord de la pirogue, 2 d’entre eux habitant Bargny et Yenne ont été tués et leur capitaine porté disparu. 2 rescapés ont été dénombrés..

Le navire chinois, selon nos sources, ne voulait pas s’arrêter après l’accident en haute mer et il a fallu l’insistance d’un observateur qui avait embarqué dans le navire pour que secours soit porté aux deux rescapés. Autant dire que les Chinois ne voulaient pas porter secours aux naufragés. La pirogue, mal en point (voir photo) a été ramenée à quai mais en vérité elle a été fracassée en deux. Le fait que deux pêcheurs aient pu échapper à la mort relève du miracle.

Le président de l’Union nationale des mareyeurs du Sénégal, Papa Ibrahima Diaw a confirmé l’accident. La mer est souvent témoin de beaucoup de drames loin de tous les regards. Une affaire sur laquelle nous reviendrons plus amplement.