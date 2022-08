Gambie: Les inondations provoquent 11 morts et plus de 5.000 déplacés

La Gambie a été victime de fortes inondations en fin juillet, à la suite de fortes précipitations. Par la suite , ses pluies ont fait onze morts et plus de 5.000 déplacés, selon l’Agence nationale de gestion des catastrophes naturelles. Dans un rapport rendu public, l’Agence souligne que « les constructions urbaines en banlieue ont été les plus touchées », précisant que 11 personnes ont été tuées et 5.407 déplacées.

La Gambie a subi les pires inondations « en près d’un demi siècle » les 30 et 31 juillet, faisant onze morts et plus de 5.000 déplacés, fait savoir la même source, ajoutant qu’elles « ont directement affecté » au moins 40.000 personnes, dont plus de 8.000 enfants âgés de moins de cinq ans.

A la suite de ses précipitations des centaines de maisons ont été endommagées relève le rapport. Selon le département des ressources hydriques, 276 millimètres de précipitations sont tombés en deux jours dans la capitale Banjul.

Dans la zone du Grand Banjul, des centaines de points d’eau et des milliers d’installations sanitaires ont été affectés par les inondations et dans toute la ville.