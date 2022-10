Gamou 2022: Le ministre de la Santé déploie un important dispositif à Tivaouane

A l’occasion du Gamou 2022, le Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye déploie un important dispositif dans la ville sainte pour assurer une bonne couverture sanitaire. Elle a fait le déplacement ce mardi à Tivaouane pour apprécier les opérations déroulées.

D’une dimension internationale et drainant des millions de fidèles, le Gamou de Tivaouane est l’un des plus grands évènements religieux au Sénégal.

Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale, conformément à sa feuille de route dressée pour une bonne couverture sanitaire de l’évènement a mis en place un plan d’organisation de la prise en charge et déployé à cet effet un important dispositif dans la ville sainte. Cette édition 2022 reste particulière pour le secteur dirigé par Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye en termes de challenges car coïncidant avec l’hivernage.

Ainsi, dans le cadre du suivi et de la mise en œuvre des opérations, madame le Ministre était ce matin sur le terrain après une visite auprès du représentant du Khalif qui a fortement salué les efforts du secteur. Le Ministère a ainsi opté pour la mise en place des commissions avec une priorité sur la prévention et la prise en charge des pèlerins.

Une surveillance épidémiologique incluant des activités d’ordre hygiénique tels que la désinfection, la désinsectisation, la surveillance des camions de vidange, le traitement eaux de boisson, et la mise en place d’une police de l’hygiène… est déjà en cours. Et a cet effet, 3808 lieux sont déjà traités par le service d’hygiène. Six postes fixes avec spécialistes, 61 postes mobiles avancés avec du personnel qualifié, 64 ambulances dont 5 médicalisées, 35 véhicules de liaison ainsi que les deux camions de consultation et de chirurgie du MSAS vont permettre de prendre en charge les malades et les urgences.

Le ministère de la Santé et de l’action sociale a ainsi mobilisé d’importants moyens humains, logistiques et financiers pour garantir la santé des pèlerins en prévenant les maladies à potentiel épidémique. Le département compte également maintenir la baisse des cas de Covid-19 malgré l’affluence record attendu cette année , des actions accompagnées par les prières de Serigne Mbaye Sy Abdou, représentant le Khalif Général des Tidianes