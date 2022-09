Gamou 2022: Les syndicats de la sante suspendent leur grève

Les syndicats de la santé ont décidé de sursoir à leurs mots d’ordre de grève. La raison évoquée est la célébration du Gamou 2022 dans quelques jours. Un évènement qui suscite, l’implication du secteur de la santé pour une bonne prise en charge des personnes. Ainsi « And Geusseum » et les autres syndicats suspendent momentanément la grève.

L’alliance And Gueussem et le syndicat des travailleurs des collectivités territoriales ont décidé de suspendre leurs grève démarrée hier, mercredi 28 septembre sur l’étendue du district sanitaire et à l’hôpital Abdoul Aziz SY Dabakh de Tivaouane. Mais dans un communiqué, ces derniers suspendent toutes activités de revendications et de grèves.

La raison évoquée par les camarades de Mballo Dia Thiam, «est le début des prières du Bourd et du Gamou».

Face à cet événement religieux, And Gueusseum a demandé à ses camarades d’assurer correctement la couverture médico-sanitaire et sociale de cet événement phare durant toute cette période.