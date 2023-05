GANDIAYE / KAOLACK: Un homme fait une chute mortel dans un Puits

La brigade polyvalente de la gendarmerie territoriale de Gandiaye a été avisée ce dimanche soir du 30 Avril 2023 de la chute mortelle d’un individu dans un puits dans le quartier Ngoulagne de la commune de GANDIAYE dans l’arrondissement de Ngothie, département de Kaolack.

La victime du nom de Papa Babacar Diouf, âgée de 22 ans, est fils de Malick et de Ndeye DIOUF demeurant chez ses parents à Gandiaye, a appris khiréna de source sécuritaire. Selon les renseignements recueillis auprès de ses parents, la victime souffrait d’une de crise épileptique depuis son bas âge.

Ce dimanche 30 avril 2023 vers 17 heures selon toujours la source et à l’insu de ses parents, à cause de sa maladie, Pape Babacar Diouf s’est jeté dans le puits qui se trouve dans la maison familiale et a perdu la vie avant d’être extrait du puits. La nouvelle s’est aussitôt propagée dans le quartier Ngoulagne comme une trainée de poudre et à mis ces habitants dans l’émoi.

La gendarmerie a ouvert une enquête.