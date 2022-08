Gaza : une victoire pour le Premier ministre israélien Yaïr Lapid ?

Après avoir déclenché une « attaque préventive » contre le Jihad islamique à Gaza, le Premier ministre israélien est parvenu à éliminer plusieurs dirigeants du groupe armé palestinien sans susciter un embrasement de la région. Une opération dont l’impact reste cependant limité, aussi bien sur le plan militaire que politique, selon plusieurs observateurs.

Après trois jours d’hostilités qui ont couté la vie à plusieurs dizaines de Palestiniens dont des civils, des combattants et deux dirigeants du groupe islamiste à Gaza, les deux parties ont signé dimanche soir une trêve, qui a permis la réouverture, lundi, des points de passage vers l’enclave palestinienne. Cette opération est la première offensive militaire d’envergure du Premier ministre israélien Yaïr Lapid, qui a succédé en juin à Naftali Bennett à la tête du gouvernement. Une « attaque préventive » qui intervient dans un contexte particulier, en pleine campagne électorale, à trois mois des élections législatives.

« Nous ferons tout ce qu’il faut pour défendre notre peuple. » Vendredi 5 août, le Premier ministre israélien Yaïr Lapid annonçait le déclenchement d’une opération militaire contre le groupe armé palestinien Jihad islamique, accusé de planifier des attaques contre l’État hébreu.

L’opération militaire contre le Jihad islamique faisait office de baptême du feu pour Yaïr Lapid, ancien journaliste, parfois critiqué pour son manque d’expérience sur la question sécuritaire. Une offensive au cours de laquelle Israël a tué deux des principaux chefs militaires du groupe à Gaza, Tayssir al-Jabari et Khaled Mansour, et détruit une cellule qui « préparait une attaque de missiles antichar contre Israël« , selon les mots du Premier ministre.

Dans le même temps, les forces israéliennes ont mené des opérations en Cisjordanie, territoire occupé depuis 1967 par l’État hébreu, au cours desquelles 19 membres du Jihad islamique ont été arrêtés. Autre fait notable, cette opération éclair, qui n’a généré aucune perte humaine côté israélien, n’a pas suscité de réponse militaire du mouvement islamiste Hamas, malgré les frappes israéliennes sur l’enclave qu’il contrôle.

Lors du dernier conflit entre Israël et le Hamas en mai 2021, 260 Palestiniens et 14 Israéliens sont morts en onze jours d’hostilités. Quelques mois plus tard, Yaïr Lapid, alors ministre des Affaires étrangères, a proposé un plan visant à « améliorer » les conditions de vie des Palestiniens dans la bande de Gaza, en échange d’un engagement au « calme » du mouvement contrôlant l’enclave. Depuis, le gouvernement israélien a annoncé l’augmentation du nombre de permis d’entrée en Israël pour les Palestiniens de Gaza.