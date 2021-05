Génocide de 1994: Macron reconnait la responsabilité de la France

“Ce parcours de reconnaissance à travers nos dettes, nos dons, nous offre l’espoir de sortir de cette nuit et de cheminer à nouveau ensemble. Sur ce chemin, seuls ceux qui ont traversé la nuit peuvent peut-être pardonner, nous faire le don, alors, de nous pardonner”, a conclu Emmanuel Macron.

Ce court déplacement au “pays des mille collines” s’ouvre dans un climat d’optimisme aussi bien à Paris qu’à Kigali.

Emmanuel Macron avait affirmé la semaine dernière qu’il aurait “à cœur d’écrire une nouvelle page” entre la France et le Rwanda, deux pays qui, selon son homologue Paul Kagame, “ont désormais l’opportunité” de “créer une bonne relation”. Certaines associations attendaient que le président exprime, au nom de la France, des “excuses” pour le rôle joué par Paris entre 1990 et 1994.

Le discours d’Emmanuel Macron a “plus de valeur que des excuses”, a pour sa part estimé Paul Kagame lors d’une conférence de presse commune entre les deux chefs d’État. “Cette visite n’est pas à propos du passé mais du futur”, a t-il ajouté.

Précédent président à s’être rendu à Kigali, en 2010, Nicolas Sarkozy n’avait pas été aussi loin : il avait reconnu de “graves erreurs” et “une forme d’aveuglement” des autorités françaises ayant eu des conséquences “absolument dramatiques”.

Malgré ces déclarations, les relations entre Paris et Kigali sont depuis restées difficiles, passant par des phases de fortes tensions.

À son arrivée à l’Élysée, Emmanuel Macron relance le travail de rapprochement, notamment en développant de bonnes relations avec Paul Kagame, qui se présente en champion africain de l’environnement et du numérique.

Après l’élection – avec le soutien de Paris – de la Rwandaise Louise Mushikiwabo à la tête de l’Organisation internationale de la francophonie, une nouvelle étape est franchie avec la remise en mars du rapport dirigé par l’historien Vincent Duclert sur le rôle de la France dans le génocide.

Ce rapport conclut aux “responsabilités lourdes et accablantes” et à l'”aveuglement” du président socialiste de l’époque François Mitterrand et de son entourage face à la dérive raciste et génocidaire du gouvernement hutu que soutenait alors Paris.