Gestion de la mairie de Dakar : Matar Diène interpelle Barthélémy Dias sur les conclusions des audits financiers

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le président du mouvement Initiative Citoyenne pour le Développement du Sénégal (ICDS), Matar Diène, demande à l’ancien maire de Dakar, Barthélémy Dias, de s’expliquer sur les anomalies relevées dans un rapport d’audit de la gestion municipale de 2023. Une interpellation qui intervient dans un contexte de relance de l’initiative politique « Dokh Mbokk » et de son programme « Une semaine, une commune ».

La relance de l’initiative politique « Dokh Mbokk » par l’ancien maire de Dakar, Barthélémy Dias, ne laisse pas indifférent Matar Diène. Dans un communiqué rendu public le 17 novembre 2026, le président du mouvement ICDS estime que toute nouvelle ambition politique municipale doit être précédée d’un exercice de reddition des comptes sur la gestion passée de la Ville de Dakar.

À travers son programme « Une semaine, une commune », Barthélémy Dias ambitionne de parcourir les 19 communes de la capitale. Une démarche que Matar Diène juge prématurée au regard des interrogations soulevées par les conclusions de l’audit de la gestion municipale de 2023.

Le responsable de l’ICDS s’appuie notamment sur un rapport de l’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP), qui aurait relevé plusieurs anomalies dans l’exécution de marchés publics.

Parmi les exemples cités figure un marché de 3,474 milliards de FCFA destiné à la réalisation de 200 toilettes publiques. Selon les éléments rapportés dans le communiqué, la mission d’audit n’aurait constaté que 32 toilettes installées lors de son inspection.

Le communiqué évoque également une perte financière estimée à 2,187 milliards de FCFA sur un autre marché, en raison des conditions d’attribution relevées par les auditeurs.

Face à ces constats, Matar Diène réclame des explications publiques de la part de l’ancien édile. Il insiste toutefois sur le fait que les anomalies relevées dans un rapport d’audit ne constituent pas, à elles seules, une condamnation pénale.

Au-delà des interpellations politiques, le président de l’ICDS invite les autorités judiciaires compétentes à examiner les conclusions des audits afin de déterminer si des infractions ont été commises et, le cas échéant, d’engager les procédures prévues par la loi.

Il demande également la publication d’un état détaillé des sommes effectivement décaissées, des ouvrages réceptionnés, des éventuelles pénalités appliquées ainsi que des suites réservées aux recommandations de l’ARCOP.

Pour Matar Diène, la reconquête politique ne saurait se substituer à l’obligation de rendre compte de la gestion des deniers publics.

« Une tournée politique ne remplace pas une reddition des comptes. Une campagne de proximité ne peut effacer les questions relatives à la gestion des deniers publics », souligne-t-il dans son communiqué.