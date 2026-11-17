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Aliou Cissé est en passe de réussir un nouveau pari sur le banc d’une sélection nationale. Après avoir conduit le Sénégal aux phases finales des CAN 2017, 2019, 2021 et 2023, le technicien sénégalais se rapproche d’une cinquième qualification continentale en tant que sélectionneur. Cette fois-ci, avec l’Angola.

Les Palancas Negras ont réalisé une belle opération ce mardi 17 novembre en allant s’imposer sur la pelouse du Soudan du Sud (1-0), à Djouba, dans le cadre de la quatrième journée du groupe B des éliminatoires de la CAN 2027. Un succès précieux qui permet aux hommes d’Aliou Cissé d’enchaîner une troisième victoire dans cette campagne qualificative.

Dans le même temps, l’Égypte, principal concurrent de l’Angola dans le groupe B, a été accrochée par le Malawi (0-0). Un résultat qui profite pleinement aux Angolais, désormais seuls leaders de leur poule avec 10 points.

l’Égypte occupe la deuxième place avec 8 points, tandis que le Malawi suit à la troisième position avec 4 points. Avec six longueurs d’avance sur les Malawites et deux journées encore à disputer, l’Angola est idéalement placé pour décrocher son billet.

Mathématiquement, rien n’est encore officiel. Mais les Palancas Negras n’ont besoin que d’un point lors de leurs deux dernières rencontres pour valider leur qualification pour la phase finale de la CAN 2027.