GESTION DES INONDATIONS: CE QUE DIT LE RAPPORT DES DÉPUTÉS

Dans le rapport présenté au président du Parlement, les députés qui étaient sur le terrain ont relevé un déséquilibre entre ce qui a été fait à Dakar et les réalisations à l’intérieur du pays. D’après le président de la Mission d’information sur les inondations, le député Pape Sagna Mbaye, ‘’tout ce qu’ils ont pu constater sur le terrain n’est pas rose’’. ‘’Nous avons constaté des zones où le programme a eu à faire des ouvrages et qui n’ont pas été impactées par les inondations. Il y a des zones où des ouvrages sont en train d’être réalisés, des zones où des ouvrages ont été abandonnés, des zones inondables et inondées où il n’y a eu aucune réalisation. Et c’est ce qui montre que nous avons travaillé avec objectivité, rationalité, réalité et vérité’’, a expliqué Pape Sagna Mbaye. Sur ce, il a ajouté qu’ils ont constaté qu’il y a une absence d’équité territoriale parce que dans sa phase d’urgence, la quasi-totalité des ouvrages ont été consacrée à Dakar et sa banlieue. Et si le focus a été mis sur Dakar c’était par rapport à l’état des inondations.