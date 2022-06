GLOBAL MERCY: Plus de 150 000 patients seront opérés

Stationné onze mois sur douze dans des ports, le navire-hôpital Global Mercy y offrira gratuitement des soins chirurgicaux de haut niveau, à plus de 150.000 patients.

Le navire-hôpital Global Mercy, de l’ONG humanitaire Mercy Ships, est arrivé vendredi à Dakar pour une mission d’aide humanitaire au cours de laquelle il sera procédé à son inauguration, lundi 30 mai, en présence du président sénégalais, Macky Sall, Ce géant, mesurant 174 mètres de long sur 28,6 mètres de large et comprenant 12 ponts qui a fait ses débuts dans le port de Dakar (Sénégal), restera quatre semaines pour former des professionnels de santé, avant de revenir en 2023 pour offrir des soins chirurgicaux aux populations démunies.

D’après Serigne Gueye Diop, représentant du président Macky Sall et point focal de Mercy Ships au Sénégal, ‘’l’accès à la chirurgie est très difficile. En effet 93 % des personnes n’ont pas accès aux soins chirurgicaux. Les personnes vivant en milieu rural ou dans les quartiers péri-urbains et même dans les quartiers n’ont pas toujours accès à la chirurgie pour des raisons de coût ou d’indisponibilité des soins. Pourtant le Sénégal à beaucoup investi dans la santé car, 4 nouveaux hôpitaux viennent d’être inaugurés par le chef de l’Etat et nous avons recruté plus de 1500 agents de santé et le budget du ministère de la Santé et de l’action sociale a été doublé. Poursuivant, il a indiqué que malgré tous ces efforts, nous remarquons que nos hôpitaux ne sont pas suffisamment équipés pour des opérations chirurgicales complexes.

Pis certaines opérations chirurgicales ne sont pas toujours faisable au Sénégal et nous envoyés beaucoup de patients à l’étranger pour des soins chirurgicaux. Et c’est pour aider à résoudre ce problème que le Mercy Ships est venu au Sénégal comme une solution miracle pour ces patients qui sont dans le besoin. Dr Serigne Gueye Diop a fait savoir que le président Macky Sall lui donnera 30 bœufs chaque mois pour la nourriture du personnel de Mercy Ships. Et il paiera le salaire de tout le personnel sénégalais qui est à bord de ce bateau médical, fournira enfin le carburant du bateau.

Soins chirurgicaux de haut niveau

Stationné onze mois sur douze dans des ports, il y offrira gratuitement des soins chirurgicaux de haut niveau, notamment dans le domaine de la réparation faciale. Selon Mercy Ships, plus de 150 000 patients pourront en bénéficier ​au cours de la vie opérationnelle du navire. Un navire qui, à la différence de ses prédécesseurs, est doté de salles de conférences et de laboratoires dédiés à la collaboration entre les équipes bénévoles embarquées et les médecins des pays visités. L’arrivée du Global Mercy à Dakar a aussi été l’occasion, pour les douze chefs d’État réunis autour du président Macky Sall, d’approuver une feuille de route stratégique visant à améliorer les soins chirurgicaux pour les nations africaines d’ici à 2030​. Car si l’on estime qu’aujourd’hui 93 % de l’Afrique subsaharienne n’a toujours pas accès à une chirurgie sûre​, Mercy Ships n’a pas, pour autant, vocation à être encore là dans trente ans.

Durant son séjour au Sénégal, le personnel médical du navire va réaliser 1000 opérations dont 40% d’enfants et former 700 agents de santé. Les patients vont ainsi bénéficier de soins chirurgicaux, obstétricaux et anesthésiques.

