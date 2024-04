GO: Bouba et Sonko : les punching Ball de Bineta Diallo ?

Ne me demandez pas où se trouve Bineta Diallo. Probable que l’ancien agent de GFM, soit en train de faire comme beaucoup de journalistes ayant, pour une raison ou une autre, quitté la maison mère.

Sûrement, elle doit être en train de créer son propre site Internet, ou alors, de collaborer avec l’existant depuis près de six mois qu’elle a plié bagages. En revanche, s’il vous tombe sous la main des vidéos anciennes qui parlent d’elle, ou des émissions qu’elle avait elle-même effectuées pour le compte de son ex employeur, vous pourriez avoir la surprise de votre vie en découvrant que, loin de ce que vous pensiez, vous ne connaissiez que superficiellement la dame.

Je n’en dirais pas plus. Seulement, si vous revenez de l’aventure vous pourriez mieux appréhender le comment et le pourquoi de beaucoup d’histoires et brouilles avec les « clients ».

Bineta Diallo passe aux yeux de certains comme un personnage nerveux ou aigri qui a de mauvais rapports avec des têtes brûlées comme Bouba Ndour et Sonko, avec une mention spéciale pour ce dernier qu’elle ne supporterait pas, quelle aurait même une fois accusé d’avoir des responsabilités dans un accident de la circulation survenu à Louga (200 km de Dakar), alors que le Ministre de l’intérieur faisait au même moment une sortie pour déplorer le problème de la surcharge des véhicules de transport public.

Pour vous dire….

Sébé