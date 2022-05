GO: Cachez ces jeux de hasard que Diop Sy ne saurait voir

C’est au cours d’une visite technique dans la ville sainte de Tivaouane, que son maire, l’entrepreneur Diop Sy, a remarqué l’ouverture d’une boutique 1XBET dans la cité. Il ne dormira plus de ses deux oreilles, depuis.

Convaincu que les jeux de hasard ne doivent pas élire domicile dans la capitale de la Tidjania, il a immédiatement saisi le sous-préfet pour le retrait de 1XBET de la ville, mais également le retrait des autres kiosques et boutiques de loterie qui s’activent dans les jeux de hasard et du gain facile.

Mais….simple oubli de sa part ou exception « exceptionnelle » pour la Lonase et les innombrables autres jeux (babyfoot) qui pullulent dans Tivaouane?

Faudrait certainement se rapprocher des services de la mairie pour de plus amples et « explicites » informations. On ne sait jamais et les erreurs sont devenues faciles dans ce pays.

