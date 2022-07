GO : Cauris d’Or 2022: « Roy dou nourok pur »

Pour nos managers, le pays commence à compter de nombreuses cérémonies annuelles de récompense destinées à valoriser leurs performances, même si elles ne valent pas. Ni par les succès, ni par la classe.

Pour cette présente édition des « Cauris d’or », par exemple, Mbagnick Diop et son équipe ont mis les petits plats dans les grands, pour une fois de plus, mériter de monter sur la première place du podium . Tout le gratin de Dakar avait répondu présent. Avant-hier, le patron du MEDS et sa « Dreams team », n’ont rien épargné pour faire plaisir à leurs hôtes du jour. C’était sous la présence effective d’Amadou Hott, ministre de l’Economie, et de nombreux invités venus du monde entier.

Parmi les récipiendaires émérites, Maram Kairé, le président de l’Aspa (association sénégalaise pour la promotion de l’Astronomie), notre compatriote astronaute très réputé à la Nasa, tandis que côté dames, on comptera particulièrement Mme Adama Diouf, Dg de la Nsia Bank, la propre fille de Madieyna Diouf, le secrétaire général adjoint de l’AFP de Moustapha Niasse, qui vient de nous quitter.

Elle a reçu le Cauris du meilleur manager féminin. Mais avant d’en arriver à la remise des trophée, l’on notera quelques moments forts et exceptionnels de détente, comme les petits plaisirs du dîner (du poisson au menu), les passages de Viviane Ndour et d’un orchestre féminin qui gâtera le public avec des œuvres révisées de l’orchestre Baobab, mais surtout, la vente aux enchères réussie de tableaux d’art, pour renflouer les caisses de la fondation pour l’emploi. De telles soirées bénéfiques pour nos Champions, il est certain qu’on on en redemande! « Bodio-bodio yé… »

Sébé