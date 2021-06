Go: Cheikh Oumar Diagne, l’éternel incompris?

En islamologie, Cheikh Omar Diagne peut être une solide référence dans notre pays.

Enseignant chercheur de classe exceptionnelle ses honorables travaux, son honnêteté à toute épreuve, son courage physique et ses conférences de grande facture ont fini d ‘en faire une personne ressource très appréciée des musulmans qui cherchent à mieux connaître et pratiquer leur religion.

Seule ombre au tableau ? Parfois il dérange des certitudes et des croyances ancrées qui ne partagent pas forcément ses points de vue, et cela lui vaut souvent des animosités dont il pouvait faire l’économie.

Quand on a des idées et de grandes connaissances, il est normal de chercher à les partager pour la bonne information de tous. Mais quand l’interlocuteur n’en veut pas spécialement, préférant sans doute puiser son savoir dans d’autres sources, on n’a pas le droit de lui imposer des œillères. Voilà ce qui, la plupart du temps, oppose Cheikh Omar Diagne à ses détracteurs.

CEBE