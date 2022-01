GO : « Dakar ville intelligente » au programme d’Atépa

Le célèbre architecte n’est pas candidat aux prochaines élections locales. Mais comme le sort de Dakar lui importe au premier chef, il participe aux joutes électorales à sa manière, en dégageant des pistes de réflexion pour le futur maire, toutes destinées à faire de Dakar une ville intelligente. Un programme très ambitieux, comme il vient de le commencer en RDC.

Le projet intitulé « Kitoko na mingui » (Kitoko la plus belle) et situé au cœur du grand Congo, a été pensé et conçu par Atépa lui-même. C’est une ville nouvelle intelligente. Le chantier qui a déjà démarré, se situe entre le fleuve Congo et la rivière N’Sele, à une quarantaine de kilomètre du centre de Kinshasa. Pour la ville de Dakar aussi, celui qui se veut le « maire virtuel », nourrit les mêmes grandes ambitions. A l’image de ce qui a fait Dubaï ou Doha, toutes sorties du néant.

Il s’agira entre autres, de se servir de la Corniche comme point de départ, et d’aménager de nouveaux sites, dont cette île artificielle au large des Almadies où le mètre carré en mer, coûtera environ 500.000f Cfa contre 1 à plusieurs millions sur le continent.

Par la suite, il importera I de privilégier la construction en hauteur avec des immeubles de plusieurs dizaines d’étages et d’exploiter le moindre mètre carre gagné pour redonner à la capitale, son lustre d’antan.

A défaut d’espace extensible à souhait, cette solution paraît la meilleure pour donner satisfaction à tous les dakarois.

Sébé