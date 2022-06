GO : De grands enfants aussi, les Sénégalais ?

D’habitude, ce sont les européens (surtout les Français), qu’on qualifie de la sorte. Devant des choses aussi sérieuses que la guerre en Ukraine ou la crise économique qui menace le monde entier, ils sont capables d’entretenir l’univers de leurs histoires de chiens et chats, si ce ne sont de sempiternelles fausses querelles entre l’extrême gauche et l’extrême droite.

Tout ça pour dire quoi ? Pour dire que nous aussi, nous autres sénégalais, nous risquons sérieusement de ressembler à nos « cousins gaulois » si nous ne faisons pas attention. Nous passons tout notre temps à déblatérer, tandis que les autres se noient de sueur dans leurs bleus de chauffe pour développer leur pays.

L’événement qui a barré hier la « Une » d’une bonne part des réseaux sociaux, par exemple. Une très jolie photo de Mare Faye Sall arborant des lunettes de classe et un bracelet- montre Rolex, c’était assez suffisant pour le menu du jour. Au lieu de complimenter tout simplement et de tourner la page, beaucoup ont préféré passer la journée sur le sujet. Quand les uns épiloguaient sur la marque du bijou, d’autres (sûrement des détracteurs chroniques), prétendaient qu’il n’avait rien d extra puisque le même modèle pouvait être trouvé à Sandaga. Et patati, et patata.

Mais ce que m’a inspiré tout ce méli-mélo? Des regrets, et du repentir. Pas facile d’avoir un époux président de la République sous nos tropiques. Depuis 2012, la Première Dame essuie des tirs sans broncher parce qu’elle est Madame Macky Sall, mais qui d’entre nous voudrait passer son temps à avaler des couleuvres, sans pouvoir se défendre ? Nous ne devons plus rater les grandes retrouvailles, pour nous demander mutuellement pardon.

Sébé