GO : Des « farberies » du griot Ngom ?

« Ki dou nit ! Mais avant d’aller plus loin, lisons de nouveau la déclaration de Djibril Ngom, le membre de la coalition YAW qu’il a doublée au dernier moment, en confisquant la liste de ses mandants pour les remettre à l’adversaire :

« Je vois circuler des images de moi et du président Macky Sall. C’est moi qui ai demandé et insisté pour le rencontrer par l’intermédiaire de notre responsable à Matam. Il l’a accepté et l’audience n’a pas duré plus de 15 minutes, le président était pressé. On dit qu’il m’a donné de l’argent : c’est faux et j’y reviendrai.

Cette enveloppe qu’on voit lors de l’audience, je l’avais en entrant et je l’ai posée à côté de moi. Elle m’a été remise par notre responsable de Matam, pour une activité politique dans notre localité. Pour ceux qui ont l’habitude de voir le PR, même si on doit vous remettre le transport, c’est toujours à la fin et jamais en sa présence. On parle de maison et c’est faux aussi et archi faux. Le Président n’a rien signé pour moi. »

Soit. Mais pourquoi attendre ton audience avec le Président pour que ton responsable politique local te donne de l’argent pour des activités politiques à Matam ?

A quel titre as-tu pris cet argent et quelles sont tes activités de la semaine dernière avec Farba Ngom ?

Enfin, pourquoi avais-tu complètement disparu, dès que tu es parvenu à mettre la main sur les listes de tes anciens amis ?

En réalité le problème ici, ce n’est pas de savoir si Djibril Ngom est un renégat ou pas. Cette question est déjà réglée par les Sénégalais.

Ce qui intrigue et fait peur en revanche, c’est la photo avec le Big Boss de Benno Bokk Yakaar. Elle intrigue et ne présage rien de bon, pour les prochaines élections et pour notre démocratie. INTERPRETEZ A SOUHAIT.

Sebe