GO: Ismaïla Mbaye, quand un artiste force notre admiration

Il y a des myriades d’artistes sénégalais disséminés dans le monde, mais il y a peu d’entre eux, qui parviennent à s’incruster dans les couleurs locales.

Ismaïla Mbaye en fait partie. Instrumentiste (percussions), et comédien, Ismaila Mbaye est considéré comme l’un des meilleurs de sa génération sur la scène européenne.

Établi en Italie, il a également participé en tant que musicien, à de nombreuses émissions de télévision.

Tout comme au théâtre et dans la musique, il a été en tournée avec presque toutes les troupes majeures italiennes et étrangères, dont des monstres sacrés de la dimension de Youssou Ndour, avec qui il a eu à faire des featurings.

C’est donc ce garçon-là qui nous revient aujourd’hui avec un nouvel album.

Plutôt avec « Every human needs a human », un projet conçu comme un pont d’intégration multiculturelle entre l’Italie et le Sénégal.

« Every human needs a human » est donc le titre du dernier single disponible d’Ismaila Mbaye et de la Scelta, son groupe musical.

Déjà dans les bois depuis vendredi dernier.

Sébé