GO: Karim «Vroum Vraac» aurait-il changé de cap ?

Au départ, c’est un gentil garçon plein de disponibilité, qui épouse toutes les luttes sans désemparer. Un grand abonné de nos prisons où il séjourne presque tous les six mois pour cause de manifs publiques non autorisées, un peu à la manière de Guy Marius Sagna.

Enfin un homme de gauche assez proche du Parti des Patriotes qui n’hésite jamais à sonner le tocsin dès que les menaces se font précises. Mais depuis quelque temps, il est difficile de savoir ce qui se passe exactement avec Karim alias Xrum Xax, tant ses positions varient tant ses tirs sur le leader de Pastef ne cessent d’alimenter l’actualité sans aucun motif sérieux apparent.

Dernière salve de tirs en date? Sa sortie d’avant-hier où il n’a pas de nouveau, manqué de brocarder Ousmane Sonko, pour non-participation à une marche anti-gay à Ziguinchor où l’édile s’était rendu pour un conseil municipal.

La présence physique de Sonko était-elle obligatoire pour le succès de la manifestation, alors que le Pastef compte bel et bien un représentant régional sur place? Mais surtout, pourquoi s’en ouvrir à la presse du moment que ce genre de critique se traite en famille et en amont, comme pour le linge sale ?

Karim n’a donné aucune explication là-dessus, se contentant de s’en prendre ouvertement au chef des patriotes qu’il ne rate plus depuis quelques temps.

Mais comme ses copains de la néo-gauche avancent qu’il fait maintenant des interviews à outrance dans lesquelles il ne cache plus son ambition d’être député à la prochaine législature pour mieux (servir Askan Wi comme on dit), rien n’interdit non plus de le baptiser (provisoirement) Karim «Vroouum Vraaac», à la façon d’un moteur Diesel qui cherche à prendre rapidement un nouvel envol. Finalement que devient Nitou Deuug? Mbadou…un autre cas Bamba-Bibendum ?

Sebé