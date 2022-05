Au début, l’Oustaz du coin était la référence. Pour tout ce qui touche à la religion musulmane, comme pour tout enseignement en arabe.

Il était respecté pour son savoir, tout comme pour le modèle qu’il est censé représenter dans la communauté.

Mais ça, c’était avant l’avènement d’Internet. Depuis la naissance de la toile en effet, les choses ont bougrement changé.

Quand certains Oustaz squattent les plateaux de télévision Dustin au soir, pour assurer leur propre promotion, d’autres, en revanche, profitent de l’occasion, pour aller à la recherche des buzz, beaucoup plus rapides pour faire parler de soi.

Ce sont en général les plus jeunes et les plus « in » comme cet Oustaz Modou Fall, dont le comportement» «m’as-tu-vu » défraie la chronique depuis une dizaine de jours.

Que lui reproche-t-on, à ce brave homme plein de savoir et d’éloquence ?

De s’être renié aujourd’hui, depuis qu’il a découvert les « vertus » du fric, les salons des dames et les lambris dorés des ….palais.

Les Sénégalais n’aiment pas ce genre de revirement brutal. Souvent hypocrite à leurs yeux. Et le jour où Oustaz Fall en a fait fi en tentant de leur en mettre plein la vue en racontant partout avoir reçu comme cadeau, une bagnole et des tas de tissus Getzner (des mains de la première dame), eh bien, c’est ce jour-là qu’il a déclenché les hostilités et les procès qui l’empêchent de dormir depuis.

Comme quoi, Oustaz ou pas, il faut savoir la fermer quand il n’est pas nécessaire d’en rajouter.

Sébé