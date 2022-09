GO ! La méchanceté sénégalaise existe bel et bien

Parmi les hommes d’affaires sénégalais, Cheikh Amar fait partie des plus sympas. Avec tout le monde. C’est un homme simple, assez loin du bling bling ostentatoire, plutôt très amical et fraternel dans ses relations de tous les jours. .

Ainsi, même sans le connaître, beaucoup de nos compatriotes lui vouent ainsi une empathie naturelle et partagent ses peines et joies comme si c’était les leurs.

Le 30 août 2022, la dernière épouse de Cheikh Amar donnait naissance à Paris, à un garçon. L’enfant aurait été baptisé du nom de Cheikh Saliou, marabout et ami de l’homme d’affaires, dans la plus grande discrétion, mais quand-même, avec les félicitations de tous les parents et amis.

Seulement, si certains journaux et sites de la place se contentés de relayer l’info, sans chercher à en rajouter, d’autres déçus ou commandités par des adversaires de Cheikh Amar, sont passés outre.

Non informés du mariage, encore moins du baptême, ils ont été jusqu’à calomnier gratuitement le businessman qui, bon prince, ne répond presque jamais à des bassesses du genre.

Certains été jusqu’à insinuer que la naissance de l’enfant à été mystérieuse et que c’est la raison pour laquelle tout se serait fait en catimini. Ce, sans crainte d’être traîné en justice , quand on connaît la dimension de l homme face à de monstrueuses intrusions du genre, dans sa vie privée.

Mais voilà en tout cas qui renseigne assez bien sur l état des médias dans notre pays, où une certaine presse est prête à tout pour récolter des vues sur la toile, quitte à s’acoquiner avec des sites indignes du Net, qu’un seul petit million de nos frs, permet largement de créer.

Sébé