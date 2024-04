GO: Le compte à rebours a t’il commencé pour les mécomptes ?

A cette allure, on ne risque pas de chômer longtemps. Dans sa dernière adresse à la nation, le Président Bassirou Diomaye Faye l’avait promis, et il commence à le faire.

Jo (ou Dio, selon ), avait annoncé une lutte farouche contre le blanchiment d’argent et la délinquance financière, et voilà que depuis hier, ca s’emballe. Au moins deux arrestations s’en sont suivies, rien qu’en faisant du » toogue mouy dookhe ». Entendez par la, en exploitant seulement le carnet d’adresses de la DIC.

Comment ça va se passer donc ces prochains jours, avec les nouvelles mesures prises dans le cadre du renforcement des pouvoirs de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac)? « Yallah reka kham. » Mais quand il se dit que tout sera orchestré par Sokhna Nafy, l’ancienne patronne de la boîte éjectée par Big Mack pour de simples raisons de politique politicienne, j’en connais qui ne risquent pas de s’amuser ce prochain hivernage.

Cela dit, quelque chose m’intrigue. En 15 jours de présence, les gars de Jo n’ont manifestement pas eu le temps de déposer leurs valises, ni de ranger leurs effets, mais voilà que les premiers couacs arrivent pour encore risquer de donner raison à ceux qui taxent les » pastefiens » de bleus.

Qui a eu, par exemple, cette lidée folle faire de Sarré, le porte-parole du gouvernement? C’est vrai. Grand « bi » ay neu, honnnete neu, patriote leu », etc. Mais en matière de com « moom », il fait parfois beaucoup de dérapages…dérangeants, comme celui d’aller titiller gratuitement la nouvelle opposition qui n’a pas sa langue dans sa poche Pourquoi menacer de foudre le BBY club, si jamais il songe à une prochainevmotion de censure ? C’est pas son droit, non ?

A souhaiter simplement que ce genre de clash ne soit que pour un début.

Sébé