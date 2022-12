GO: Les « Sonko boys » volent au secours de Fatou Tampi

En politique, la première leçon qu’on apprend au militant est que jamais on ne doit dire jamais. Et cela, Fatoumata Ndiaye « Fatou Tampi » la principale « ex » du mouvement Fouta Tampi semble l’avoir bien assimilé. Elle est en train de traverser des moments difficiles, la Fatoumata !. Elle éprouve du mal à honorer son loyer mensuel et en a fait part à ses amis de B. B. Y., sans succès.

Alors lasse d’attendre indéfiniment la réponse de ces derniers, elle a décidé de rendre ses souffrances publiques, en commettant une vidéo balancée sur le Net. Elle en appelle maintenant à toutes les bonnes volontés, et cela semble payer puisque des Sonko Boys sont montés au créneau pour lui apporter leur soutien. Ils ont lancé une cagnotte et sans doute récolté assez d’argent pour la dépanner un moment, puisque même des cadres comme Mary Teuw Niane se sont joints à la partie.

Autrement dit, les ennuis financiers de Fatoumata Ndiaye commencent à s’estomper considérablement, mais au passage, ne manquent pas de soulever des questions:

Pourquoi des éléments ou des proches de Pastef, ont-ils cru bon de se mobiliser pour porter assistance à quelqu’un qui ne les a jamais épargnés ? Est-il vrai qu’aussitôt après avoir reçu de l’aide, Fatoumata a quitté les rangs de BBY pour rejoindre ceux de Yewwi Askaan Wii ?

Nous n’en savons pas plus pour l’instant. Mais si on se rappelle toutes les misères que la dame a faites à l’opposition avant de transhumer vers des pâturages plus luxuriants, impossible de croire que le coup de main est passé comme lettre à la poste

Sébé