Go: L’homme qui voulait être calife à la place du calife

De plus en plus, des voix s’élèvent pour, dit-on, une médiation entre Macky Sall et Ousmane Sonko. Et chacun y va avec son remède, y compris Boy Idy (homme), l’entrepreneur ingénieux de Thiès qui ne joue que quand il est sûr de gagner.

Ce que pense l’ancien maire de Thiès de ce calumet de la paix XXL ? Pas encore au courant, assure t’il. Toutefois, la chose est bien possible. Elle est d’ailleurs très simple.

Simple et ne saurait constituer un problème. Il suffit que Sonko calme ses troupes, rompt d’avec son discours guerrier, respecte les institutions et que, de l’autre côté, Big Mack cesse à son tour de jouer les durs à cuire en renonçant définitivement à une troisième candidature. Pas plus compliqué que ça.

Et lui, Ndamal Kadior que gagnerait-il dans l’affaire ? Presque rien du tout. Mais s’il arrive à neutraliser Sonko et Big Mack, il aurait en face de lui une vaste autoroute qui mènerait. partout.

Sebé