GO : Madiambal lance la mode « Bachi « …chez les députés

Peut-être que personne ne se doutait qu’on en arriverait là. Mais quand il s’en est pris au béret du député de Yewwi, tout le monde a bondi sur ses pieds en criant : » Madiambal lale n’a lalake. »

A tort ou à raison ? En tout cas, l’affaire entre Madiambal Diagne et le député Alphonse Mane prend d’autres tournures: une judiciaire puisque le parlementaire aurait décidé d’ester en justice, une autre plus détendue, puisque involontairement, le patron vient de lancer une nouvelle mode, en posant dans une tenue traditionnelle arborant le même couvre-chef qui depuis, fait fureur chez les jeunes, les réseaux sociaux et les députés.

Pourtant, contrairement à une idée reçue, l’objet du litige ne s’appelle pas béret de marin, même s’il a été vite adopté par certaines populations dont celles de la Casamance.

On dit plutôt « bachi » dans la marine française d’où il provient et son pompon rouge est destiné à conjurer le mauvais sort.

C’est peut-être ceci qui explique « cela. »

Sébé