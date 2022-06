Go : Mais … que fait donc la Dscos ?

La Direction de la Surveillance et du Contrôle de l’Occupation du Sol (Dscos) a pour mission principale la prévention et la lutte contre les occupations, les constructions et les lotissements irréguliers. Mais avec la modestie des moyens mis à sa disposition, sûrement. « yama gueuneu kham!

Je suis sûr, par exemple que la Dscos ne doit pas savoir ce qui se trame dans la villa où habitaient les chefs d’état-major, ce bâtiment classé au patrimoine, cette villa paisible où ont vécu, entre autres, Alioune Badara Mbengue, le Général Mansour Seck, le Général Doudou Diop… Elle est en train d’être défigurée. On aurait dit que quelqu’un veut se l’approprier rapidement car depuis quelque temps, d’importants travaux de restauration et d’innovations, y sont menés tambour battant, au grand dam des riverains, notamment des patients de la clinique Madeleine qui doivent chaque jour, endurer d’importantes nuisances sonores.

Alors quel Vip cherche à y aménager et pourquoi un chantier de cette dimension ? C’est ce que les voisins cherchent coûte que coûte. En attendant, c’est tout l’écosystème du quartier qui est perturbé par les va-et-vient incessants des motards, des 4×4, des 8×8 et des laveurs de voitures. Vous pouvez aller voir quand vous voudrez, puisque maintenant, on ne peut plus compter sur nos télés…strabiques.

Sébé