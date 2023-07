GO: Mansour, « borom dara bi » !

Moi, j’adore les interventions de Serigne Mansour Sy Cissé, parce qu’il n’est pas possible de mettre en doute leur sincérité. Ce jeune journaliste plein de talent fait des analyses de qualité grâce à des atouts majeurs que sont sa connaissance du monde politique sénégalais, ses études en langue arabe sanctionnées par un certificat d’études et une spécialité des questions islamiques.

Avec ça comme background, il peut voir venir l’El Mansour ! (le victorieux en arabe). Un bagarreur intello admissible dans tous les rings, et c’est cela qui, sans doute, lui donne le courage de pouvoir boxer dans toutes les catégories, même au « Soleil », l’organe qui ne luit que pour Lui et les siens.

Quelque chose d’autre ? Ah oui ! J’allais oublier. Mansour aime aussi la sape. Rare de le voir deux fois de suite avec la même tenue. Élégant et « in », il sait naviguer entre les eaux du Hip Hop et celles du classicisme arabe. Bon. On va en rester là cette semaine, pour les fleurs.

Aujourd’hui, c’est la fête de l’Achoura. Mais comme les poulets ne sont pas encore là, je vais me casser….si vous voyez ce que je veux dire. En attendant : *Merry Achoura and happy new year. A pocket full of money and a cellar full of…good things.*

Sébé