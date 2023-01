Go: Mimi….avec….Mimii !

Cette fois mom! plus de doute possible. « Prank » ou pas, Mimi Touré a décidé d’accélérer la cadence. Dans un an ou a peu prés, l’ancien premier ministre du Sénégal va briguer nos suffrages pour devenir 5éme président ou notre première présidente, si vous préférez.

Est ce que cette candidature passera comme lettre à la poste? Non. Assurément pas. Parce que Madame Aminata Touré a lâché ses camarades de Parti pour aller naviguer toute seule aprés une grande déception, ensuite parce que ces derniers lui en veulent énormément pour avoir confisqué le poste de députée de la coalition BBY, qu’ils disent leur appartenir.

De ce coté la, donc il y’a rien a attendre. D’autant que Miimii a déjà rejeté tous les calumets de la proposé par des médiateurs intéressés ou sincères.

Une collaboration avec les forces de l’opposition, alors ? Possible mais difficile. Avec Sonko, peut être un jour, quand ils parviendront à accorder leurs violons. Mais pour le reste des troupes anti Macky. Peu probable. Rien n’est moins sûre. Ce n’est pas que Mimi les snobe. Mais avec son statut de haut fonctionnaire de l’Onu et les différents postes qu’elle a occupé dans l’administration (Ministre de la Justice, Premier ministre, envoyée Spéciale comme les anges du ciel, présidente du CESE) on la verrait mal gérer sous la coupe d’un candidat « normal » comme ceux qui passent le Bac pour la première fois. Non , elle a plus d’ambition .

Pour l’instant donc, la polyglotte à la vaste culture (qui sait dire non comme les femmes de Nder!) va rouler seule avec ses affidés que l’on trouve surtout au niveau des jeunes et les déçus de la seconde alternance piégée. Et selon ses calculs, le reste des forces vives viendra des senegalais qui savent distinguer la bonne graine de l’ivraie .