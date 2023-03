GO: Mité Kane aussi dans la course ?

Ce « Go » remodelé qui date déjà de quelques années, a un ancêtre. Un autre « Go » qui parlait de Mamoudou Ibra Kane, le journaliste allaité à Walf, et sevré à GFM.. Plus exactement, il s’agissait d’un Mité Kane ( c’est le surnom que nous lui avons donné ) qui semblait avoir un peu changé, politiquement parlant.

« Legui nakk, affaire bi, kouko wakhoul diokhogne ko. » Traduisez (en français prudent) : » Maintenant daal, tout ça commence à être trop compliqué , avec la situation que nous vivons. ».

Et pourquoi serait-ce compliqué? Parce que d’habitude taciturne, Mamadou Ibra Kane commence maintenant à parler, on va dire. En dehors de son » jury du dimanche « , on l’entend de plus en plus. Même réservé, il ne peut plus se retenir devant les turpitudes que connaît le pays, ni s’empêcher de pousser des cris d’indignation sur sa page Facebook:

« Je dis NON !!! La démocratie exige le respect de la volonté populaire, une opposition qui s’oppose face à un pouvoir qui gouverne. Je dis Non. Il nous faut éviter la politisation de la justice et la judiciarisation de la politique.» Voilà donc le nouveau discours de Mamoudou Ibra Kane. D’accord, vous me direz que vous avez vu ou que vous rencontrez tous les jours plus incisif, voire plus guerrier, que je vous répondrais que c’est dans l’ordre progressif des choses, que c’est l’ensemble des dents qui fait la denture pour mordre ou sourire.

Pour la prochaine présidentielle, par exemple, poussé par les siens, Mité Kane est tenté de présenter sa candidature, comme beaucoup de Pa’ journalistes. Mais comme rien n’est encore définitif pour le rv du 25 Février 2024, il préfère attendre un peu… avant de plonger. Ou retourner à la maison. En attendant, si pour gagner du temps, Big Mack continue à se donner pour slogan: » Ni oui, ni non « , lui, Mité, va adopter le fameux » Je n’exclus rien « . Un truc qui autorise tout, et n’engage en rien.

Sébé