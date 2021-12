GO: Nabou tire à son tour…mais rate Birahim Seck

Dans ce pays daal, on dirait que seul se défendre compte. Les attaques paraissent s’évaporer immédiatement après avoir été formulées. D’accord, si on ne contre-attaque pas, on peut s’exposer aux foudres de qui vous savez, mais ça devient lassant aussi d’attendre chaque fois les coups de semonce de l’adversaire, pour pouvoir se montrer au front.

Comme exactement le fait la patronne de l’OFNAC après le classement de Transparency International qui enfonce le Sénégal dans le vase de la zone rouge des pays africains les plus corrompus. Pour la très discrète remplaçante de Nafy Ngom Keita en effet, le classement des gars de Birahim Seck, ne reflète pas la réalité. Why ? Comme on aurait dit à Banjul).

Because, il faut compter les nombreux efforts déployés par le Sénégal dans la lutte contre la corruption, sans compter la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de lutte contre la corruption qui devrait permettre au Sénégal de quitter ce rang qui ne l’honore pas du tout. C’est tout ?

Enfin presque…Maname….Il y a des projets en cours sur lesquels compte l’Etat pour renverser la vapeur, des projets qui déjà rendent optimiste Nabou, au point de la pousser a essayer de faire l’ironie sur le rapport de Amnesty dont elle ne dément aucun élément, même si en passant elle nous signale de bonnes de travail délivrées a sa l’OFNAC par les très sulfureuses Uemoa et CDEAO. « Dangay ree ba tass ! » Khana Nabou ne sort jamais de son bureau pour discuter avec les amis?

Sebe