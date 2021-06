Go : Non. Sadio n’a rien fait, Augustin !

« Koudoo gnêmé gaar ! » Au moment où tout le monde se demande si l’actuel président de la Fédération sénégalaise de football franchira le pas d’une troisième candidature à son poste, après avoir partout clamé que deux mandats lui suffisaient, voilà que l’auguste Augustin entreprend de faire du “layam layam”, comme tout bon politicien de chez nous.

Ni oui, ni non, comme c’est la mode même quand on lui a demandé s’il comptait suivre les traces de certains présidents africains.

Mais là où le président de la Fédération ne badine pas du tout, c’est quand, de près ou de loin, on commente un peu ou effleure sa gestion. Là, il devient alors comme Big Mack. Intransigeant. Catégorique. Interdit d’en parler. Verbotten. Secret défense.

Vous savez par exemple ce qu’ il a répondu au pauvre Sadio Mané qui se plaignait de l’état de la pelouse du stade de Thiès, après la victoire des “lions” ?

Je vous le dis gratos. ” Ici, nous ne sommes ni à Chelsea, ni à Liverpool. Mais le terrain est bien meilleur que dans beaucoup de pays d’Afrique.” Et nous qui avions compris que pour avancer, on doit regarder vers le haut, et non le bas du tableau !

CEBE