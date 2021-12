GO : Orange marque Wave… à la culotte

Le combat n’est pas terminé. On se regarde en chiens de faïence, mais tout le monde est aux aguets. La féroce bataille entre Wave et Orange money vient de franchir un nouveau palier.

On se souvient. Dès son arrivée sur le marché, Wave avait complètement cassé les prix, et cela avait un peu déstabilisé Orange. Son affaire avait alors commencé à décliner, avant qu’elle ne se ressaisisse. En quoi faisant ? En instaurant de nouveaux tarifs plus appropriés et plus honnêtes. Exemples: Les frais de retrait d’Orange Money sont redevenus gratuits, et les frais d’envoi fixés à 0,8 %, là où Wave facture à 1 %. Cela suffira-t-il cependant ? Rien n’est moins sûr, car les consommateurs ne sont pas dupes.

Cette soudaine stratégie de développer des avantages pour avoir la sympathie des consommateurs sénégalais, ne serait que leurre. On la doit surtout à l’arrivée de Wave, la promotrice des vrais changements qui est à la base de toutes les grandes baisses de prix enregistrées, sans compter, de l’autre côté, la fin des magouilles qui consistent à abonner les clients à des services bidon ou inutiles sans leur consentement préalable.

En somme, Orange aurait dû être une fierté pour les Sénégalais comme les autorités concernées nous en pompent l’air, mais elle traîne une réputation de grande voleuse toujours à l’affut du profit, sans aucun respect pour ses 7 millions de clients.

Sebe