GO : Où se trouvent Ndeye Dimet et Néné Aicha ?

C’est vrai ! Où est donc passé le duo Ndeye Dimét / Néné Aicha?

Ça fait une paie, quand-même. Ces deux dames de la boîte de Bougane en constituent les fers de lance. Elles font tout à Sen TV. Surtout, depuis le décès de Ndiaye Doss et le départ pour l’Europe, de….way.. way… j’oublie le nom du journaliste saint-louisien là.. Bon.. ça me reviendra. Mais bref, depuis un bon bout de temps, pour aller vite.

La première, Ndèye Dimet, parce que c’est le casse-pieds numéro 1 des invités politiques, la deuxième, Néné Aïcha, parce qu’elle est devenue célèbre avec son émission du vendredi soir que tout le monde attend fiévreusement, surtout quand la rivale TFM propose des invités politiques » Moy-lolou « .

Or donc (vraiment j’adore cette expression-là), or donc, on ne les voit plus, ces deux-là. Ça fait un petit grand bail.

A un moment, on les croyait en congés ou en préparation du Magal, comme chaque année, mais à l’arrivée, il a fallu déchanter. Ce n’était pas ça. Elles sont devenues introuvables, sans crier gare. A la trappe ? Non. Ce serait plutôt autre chose.

Mais quoi ? Je ne sais pas encore. Peut-être que si je faisais un petit tour chez……Tiens ! Ne quittez pas!. Je vous reviens. Sinon, on remet ça à demain. J’ai une idée géniale, comme d’hab.

Sébé